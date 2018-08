Dal deserto al Friuli, i Tuareg di Pordenone

Su suggerimento di @perte.

Giulia Callino è stata a Pordenone per conoscere la comunità Tuarege della città e ha raccontato questa visita in un reportage per CTRL Magazine.

«In Italia trovi tuareg anche a Milano, Roma, Napoli e nelle province di Pisa e Bologna, durante le ferie a volte facciamo un gruppo e andiamo a trovarli. Ma sono nuclei piccoli, famiglie. Qui a Pordenone abbiamo la comunità più grande, siamo proprio cresciuti negli anni. Ma non è che tutti quelli che vengono dai paesi che ti dicevamo siano tuareg», mi mette in guardia Moulla, «alcuni dicono di esserlo e non è vero. Ci è capitato persino che qualcuno ci chiedesse di conoscerci per sapere se siamo tuareg veri». Il ricordo suscita una leggera risata generale.

Immagine da Wikimedia.