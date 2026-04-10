È lo scalo italiano più importante per le esportazioni e le importazioni: da qui si osserva chiaramente perché i prezzi di ogni cosa stanno aumentando
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Fonte: il Post
Dal porto di Trieste si capiscono bene le conseguenze della guerra
10 Apr 2026 • 0 commenti
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