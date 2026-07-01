Nel 2013 guidò il Consiglio dell’Unione mentre usciva da una grave crisi economica, il 1° luglio riprende l’incarico ed è tra i paesi più ricchi
Continua a leggere: Dall’ultima presidenza europea per l’Irlanda è cambiato tutto
Fonte: il Post
Dall’ultima presidenza europea per l’Irlanda è cambiato tutto
1 Lug 2026 • 0 commenti
Nel 2013 guidò il Consiglio dell’Unione mentre usciva da una grave crisi economica, il 1° luglio riprende l’incarico ed è tra i paesi più ricchi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.