Continua a leggere: Dall’ultimo Call of Duty saranno rimossi alcuni video di un incidente a Seul che causò 160 morti, dopo le proteste delle famiglie
Fonte: il Post
Dall’ultimo Call of Duty saranno rimossi alcuni video di un incidente a Seul che causò 160 morti, dopo le proteste delle famiglie
30 Ott 2026 • 0 commenti
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