Dear collaborator (Letters Live)

“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.
Prima dell’uscita del film film “South Park: Bigger, Longer & Uncut” (1999), la MPAA (Motion Picture Association) inviò ripetute richieste di modificare la sceneggiatura in modo che la classificazione passasse dal primo “Tassativamente vietato ai minori” [NC-17] ad un (relativamente) più blando “Consigliata la visione con la supervisione di un adulto” [R].
In questo video della serie Letters Live, l’attore e comico britannico Jack Whitehall legge la lettera inviata da Matt Stone, creatore di South Park insieme a Trey Parker, in risposta alle accorate richieste della MPAA.
we’ve left in the scenes with Cartman’s mum and the horse; as per our conversation, this is the one joke we really want to fight for.
Please call with any questions, Matt.
P.S: this is my favorite memo ever
