Dear Collaborator (Letters Live)

“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.
In questo video della serie Letters Live, vari attori leggono lettere dedicate agli animali domestici, da amati cani e venerati gatti a, decisamente inusuali, coccodrilli.
Extraordinary performers read letters about our furry (and not-so-furry) friends, from a letter to a beloved dog, to an ultimatum written to some very unruly crocodiles. Featuring Asim Chaudhry, Andy Serkis, Benedict Cumberbatch, Louise Brealey, Alan Carr and Sue Perkins
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