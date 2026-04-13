Elvira Notari girò centosessanta tra film, documentari e corti ambientati a Napoli, ma anche a causa della censura fascista quasi tutti sono perduti
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Fonte: il Post
Della prima regista italiana resta pochissimo
13 Apr 2026 • 0 commenti
Elvira Notari girò centosessanta tra film, documentari e corti ambientati a Napoli, ma anche a causa della censura fascista quasi tutti sono perduti
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