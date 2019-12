Demografia giapponese

Un articolo del Sole 24 Ore parla dei problemi demografici del Giappone, dove l’invecchiamento delle popolazione sta mettendo a rischio gli obbiettivi finanziari dello Stato.

Le ultime proiezioni stimano una popolazione di 88,08 milioni nel 2065, circa il 30% in meno rispetto ai livelli del 2015, secondo l’annuncio di oggi del National Institute of Population and Social Security Research. Queste statistiche includono i residenti stranieri e appaiono comunque in lieve miglioramento rispetto alle proiezioni rilasciate nel 2012 (quando furono stimati 86,74 milioni di abitanti nel 2060) in relazione a un lieve incremento ipotizzato del tasso di natalità’. La soglia dei 100 milioni dovrebbe essere sfondata al ribasso nel 2053 (cinque anni dopo una stima resa nota nel 2015). Nel 2065 l’aspettativa di vita dovrebbe salire per gli uomini a 84,95 anni (da 80,75 nel 2015) e per le donne a 91,35 anni (da 86,98).