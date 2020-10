Dentro il 2020 di Nextdoor, da servizio per le piccole comunità a fare i conti col razzismo [EN]

Fast Company informa sull’evoluzione di Nextdoor, social media nato per favorire i contatti online delle piccole comunità, particolarmente in senso economico (inserzioni commerciali), ma che nel tempo era diventato noto più che altro come un posto dove veniva esercitato un controllo sociale di tipo molto tradizionale.

… Black residents walking in neighborhoods were often photographed and posted on the site as suspicious, and crime reports often only had one description of the suspect: their race.