È una delle questioni più criticate del nuovo Codice della strada e potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza e sulle casse dei comuni
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Fonte: il Post
Di quanto potrebbero ridursi le multe per eccesso di velocità
8 Nov 2026 • 0 commenti
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