Un’inchiesta del New Yorker descrive una delle persone più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale come un bugiardo cronico
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Fonte: il Post
Di Sam Altman non si fida prima di tutto chi ci lavora assieme
8 Apr 2026 • 0 commenti
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