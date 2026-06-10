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Diciamocelo, invidiare è giusto

Diciamocelo, invidiare è giusto

10 Giu 2026 di hookii0 commenti

«Durante una festa in un appartamento affacciato sui canali di Copenaghen, conobbi una ragazza. Era messicana. Si chiamava Ximena. La nostra amicizia si fondò da subito su un leggero squilibrio. Mentre diventavamo inseparabili io presi a voler diventare lei»
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Fonte: il Post


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