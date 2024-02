Diciassette artisti (+1) e un ventaglio

Emanuela Pulvirenti sul suo blog Didatticarte pubblica un articolo dedicato a un particolare ventaglio dipinto da diciassette (+1) artisti norvegesi a fine Ottocento per donarlo al loro maestro di pittura, Knud Bergslien.

Knud Bergslien è stato un pittore norvegese, apprezzato ritrattista e autore di dipinti a tema storico. Dal 1870 diresse a Kristiania (oggi Oslo) una scuola di pittura frequentata da molti artisti del paese, alcuni dei quali hanno lasciato il segno nella storia dell’arte norvegese: anche Edvard Munch frequentò questa scuola d’arte.

Emanuela Pulvirenti, corredando il suo testo con una ricca serie di fotografie, ci parla quindi di questo regalo particolare, un ventaglio di legno dipinto realizzato per essere donato all’anziano maestro.

È un oggetto esposto al Museo Nazionale per l’arte, l’architettura e il Design di Oslo, assieme a migliaia di altri manufatti altrettanto affascinanti. Ma questo meritava un piccolo approfondimento, quanto meno per la sua originalità. Sto parlando di un ventaglio dipinto. Non uno di quelli di stoffa, pensati per stare in mano a una signora: quello che ho visto è tutto in legno ed è formato da 17 dipinti autonomi realizzati da quindici pittori e due pittrici norvegesi, tutti allievi di Knud Bergslien. Ciascun artista ha dipinto una stecca a olio con un paesaggio, un ritratto o una scena di vita rurale. L’effetto è molto vario, sia per le tinte utilizzate che per i soggetti. Tuttavia l’insieme è unificato dall’elemento centrale di snodo, un pavone con la coda aperta.