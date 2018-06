Il caos di oggi viene tutto dal 4 dicembre 2016, sostiene Matteo Renzi

Su suggerimento di ERROR 404

Su Democratica Matteo Renzi offre la sua versione su questi 85 giorni di crisi di governo. A cominciare dalla questione per lui fondamentale: l’esito del referendum costituzionale

1. Tutto il caos di questi 85 giorni nasce dal 4 dicembre 2016, dal No al Referendum Costituzionale. Purtroppo sta avvenendo ciò che avevamo pronosticato: Paese più debole, litigi tra coalizioni, ricadute finanziarie. Occorre un sistema più semplice, che garantisca la sera stessa di sapere chi ha vinto. Come per i Sindaci, ma il ballottaggio funziona solo se è previsto per una sola Camera. Spero che finalmente ci sia l’onestà intellettuale di riconoscere che quella riforma non serviva a me: serviva all’Italia.