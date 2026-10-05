Nonostante Alejandro Iñárritu, Tom Cruise e il grande investimento economico e psicologico di Warner Bros. il primo weekend al cinema è stato un flop
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Fonte: il Post
“Digger” sta andando male oltre ogni peggiore aspettativa
5 Ott 2026 • 0 commenti
Nonostante Alejandro Iñárritu, Tom Cruise e il grande investimento economico e psicologico di Warner Bros. il primo weekend al cinema è stato un flop
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