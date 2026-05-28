Sono ancora a un livello accettabile e finora hanno aiutato a gestire la scarsità di energia per la guerra in Medio Oriente: ma il difficile viene ora
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Fonte: il Post
Dobbiamo decidere cosa fare con le riserve di petrolio
28 Mag 2026 • 0 commenti
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