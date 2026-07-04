[Do]lorem ipsum

Il canale Youtube Rabbit Hole propone una ricostruzione dell’origine di Lorem ipsum, testo utilizzato ovunque per segnalare le zone dove inserire delle scritte, siano esse pagine web, stampe, o altri oggetti.

Per gli italiani è evidente che il latino c’entri qualcosa, ma l’origine della scritta è meno antica di quanto molti credono…

Nel 1987, quando i computer casalinghi cominciavano a diffondersi, era molto utilizzato un programma per videoscrittura chiamato Aldus pagemaker; nella sua terza versione le impostazioni per l’impaginazione comprendevano queste scritte, appositamente pensate per non avere senso, ovviamente…

Tuttavia un lettore chiese alla rivista di design “Before&After” cosa significassero quelle parole che sembravano latino, ricevendo come risposta un “Non vogliono dire nulla”.

Ma un altro lettore non era d’accordo: Richard McClintock, professore di Latino e responsabile delle pubblicazioni (in pensione) presso l’Hampden-Sydney College.

No, everyone is wrong.

Lorem ipsum IS Latin, slightly jumbled, the remnants of a passage from Cicero’s De Finibus, a book from 2,000 years ago.

Si parte quindi da molto, molto lontano: esattamente dal 45 a.C., quando Cicerone scrisse il trattato “De finibus bonorum et malorum“. Ma com’è successo che un testo di Cicerone diventasse la base per indicare a chiunque “Inserisci qui il tuo testo”?

Beh… è complicato.

Nel XVIII e XIX secolo i tipografi utilizzavano una diversa frase di Cicerone per mostrare ai clienti le diverse tipologie di caratteri: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” “Per quanto ancora, Catilina, abuserai della nostra pazienza?”, ma dal circa il 1914 nei dizionari è citata la frase “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit….”

L’autrice del video è riuscita a trovare una pagina di Letraset del 1966 dove il testo è ripetuto tre volte e, verificando, ha trovato le pagine, tratte dall’edizione del De Finibus di Cicerone, pubblicato nel 1914 da H. Rackham per la casa editrice Heinemann – MacMillan. Con un lavoro certosino l’autrice trova le pagine dalle quali sono state tratte parti del brano, e trova anche che sono state inserite frasi in spegnolo e francese.

Poi la risposta ad un’email, spedita alla Letraset, le fa ottenere la risposta alle restanti due domande: “Chi?” e “Perché?”