Normalmente la loro circolazione è vietata di domenica, ma ora è necessaria per favorire la consegna di merci dopo i blocchi causati dagli autotrasportatori
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Fonte: il Post
Domenica 25 ottobre ai camion sarà eccezionalmente permesso di circolare al Sud
24 Ott 2026 • 0 commenti
Normalmente la loro circolazione è vietata di domenica, ma ora è necessaria per favorire la consegna di merci dopo i blocchi causati dagli autotrasportatori
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