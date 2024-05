Donald Trump dichiarato colpevole

Time Magazine sulla condanna a Trump.

Il processo che ha portato alla prima condanna penale di un ex presidente degli Stati Uniti è stato spesso caratterizzato dalla sua indecorosità. Un cast eterogeneo di personaggi – l’ex pornostar, l’editore di tabloid, l’addetto stampa in lacrime, l’ex faccendiere caduto in disgrazia – ha raccontato episodi di sculacciate, incontri clandestini e tangenti, tutti intesi a stabilire che Trump aveva cospirato criminalmente per nascondere informazioni sul suo comportamento che avrebbero potuto influenzare le scelte degli elettori. Ma mentre i crimini possono sembrare inconsistenti, la posta in gioco per la democrazia americana è molto più pesante. Trump minaccia ancora una volta di sconvolgere i precetti del sistema politico statunitense e di mettere alla prova le fondamenta dello stato di diritto del paese.

Il futuro continua comunque a rimanere incerto e indefinito:

Ne parla anche The New Yorker :

Trump is guilty, but voters will be the final judge. The jury has convicted the former President of thirty-four felony counts in his New York hush-money trial. Now the American people will decide to what extent they care.