Soprattutto al sindaco di sinistra di New York serve avere il presidente dalla sua parte, come dimostra il loro ultimo cordiale incontro
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Fonte: il Post
Donald Trump e Zohran Mamdani vanno inaspettatamente molto d’accordo
22 Set 2026 • 0 commenti
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