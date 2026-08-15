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Fonte: il Post
Dopo i colloqui tra rappresentanti del regime e delle opposizioni, il Venezuela ha scarcerato oltre 130 prigionieri politici
15 Ago 2026 • 0 commenti
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