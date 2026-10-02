Molte udienze, tranne quelle sui casi più urgenti, e altre attività erano state sospese a causa del crollo del vecchio edificio
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Fonte: il Post
Dopo oltre due mesi possono riprendere i processi al tribunale di Bolzano
2 Ott 2026 • 0 commenti
Molte udienze, tranne quelle sui casi più urgenti, e altre attività erano state sospese a causa del crollo del vecchio edificio
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