Le forze dell’ordine italiane li usano dal 2022, ma dai dati disponibili non si capisce se lo facciano correttamente, e restano molti dubbi sui rischi
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Fonte: il Post
Dopo quattro anni si sa ancora poco sull’efficacia dei taser
22 Giu 2026 • 0 commenti
Le forze dell’ordine italiane li usano dal 2022, ma dai dati disponibili non si capisce se lo facciano correttamente, e restano molti dubbi sui rischi
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