Il paese è diviso in due, la situazione umanitaria disastrosa e l’attenzione sui negoziati è calata anche a causa della guerra in Medio Oriente
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Fonte: il Post
Dopo tre anni di guerra civile, in Sudan è tutto fermo
15 Apr 2026 • 0 commenti
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