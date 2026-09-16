Per contrastare l’aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Medio Oriente, nonostante la contrarietà e le pressioni di Trump per abbassarli
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Fonte: il Post
Dopo tre anni la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse
16 Set 2026 • 0 commenti
Per contrastare l’aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Medio Oriente, nonostante la contrarietà e le pressioni di Trump per abbassarli
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