Cosa dice la scienza di una cosa che si vede spesso sui social e che molti dicono che fa dormire meglio, smettere di russare e avere un alito meno puzzolente
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Fonte: il Post
Dormire con un cerotto sulla bocca fa bene alla salute?
20 Apr 2026 • 0 commenti
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