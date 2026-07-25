È un tentativo di risollevare l’industria turistica in grande difficoltà dopo i bombardamenti iraniani dei mesi scorsi
Continua a leggere: Dubai premierà i residenti che convinceranno i loro amici e familiari a venirli a trovare
Fonte: il Post
Dubai premierà i residenti che convinceranno i loro amici e familiari a venirli a trovare
25 Lug 2026 • 0 commenti
È un tentativo di risollevare l’industria turistica in grande difficoltà dopo i bombardamenti iraniani dei mesi scorsi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.