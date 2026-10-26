In un campionato dove gli attaccanti sono tornati a segnare parecchio, Antonio Raimondo e Gustavo Varela lo stanno facendo più di tutti
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Fonte: il Post
Due calciatori inattesi in testa alla classifica marcatori di Serie A
26 Ott 2026 • 0 commenti
In un campionato dove gli attaccanti sono tornati a segnare parecchio, Antonio Raimondo e Gustavo Varela lo stanno facendo più di tutti
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