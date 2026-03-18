Continua a leggere: Due medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore sbagliato a Napoli sono accusati anche di aver falsificato una cartella clinica
Fonte: il Post
Due medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore sbagliato a Napoli sono accusati anche di aver falsificato una cartella clinica
18 Mar 2026 • 0 commenti
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