A causa della crisi energetica causata dalla guerra il governo ha imposto alle attività di chiudere la notte e ridotto l’illuminazione notturna: si nota, soprattutto al Cairo
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Fonte: il Post
Due notti al buio, in Egitto
30 Mar 2026 • 0 commenti
A causa della crisi energetica causata dalla guerra il governo ha imposto alle attività di chiudere la notte e ridotto l’illuminazione notturna: si nota, soprattutto al Cairo
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