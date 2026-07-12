L’intitolazione a Francesco e la visita di Leone XIV non hanno cambiato le condizioni pessime di un posto da cui passano migliaia di persone migranti ogni anno
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Fonte: il Post
Due papi non sono bastati a sistemare il molo di Lampedusa
12 Lug 2026 • 0 commenti
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