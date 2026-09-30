È arrivato Apollo, l’LLM che legge papiri e testi in greco antico.

È arrivato Apollo, L’LLM in greco antico.

In collaborazione tra Mistral e l’Accademia Austriaca delle Scienze, questo nuovo LLM è in grado, questo è l’annuncio, di leggere testi papiracei, iscrizioni e in generale testi antichi e proporre integrazioni dei testi mancanti.

In altre parole, può fare il lavoro di un filologo, almeno in qualche misura. Altrettanto interessante, la possibilità che finalmente l’immensa mole di testi non letti per semplice mancanza di tempo ed energie umane possa essere finalmente esaminata, sia pure da occhi non umani.

Nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di testi interessanti di per sé, come opere letterarie perdute da tempo (ma magari anche, perché no?), bensì di testi d’uso quotidiano e utilitaristico da cui trarre una ricca messe di dati statistici (si pensi a ricevute fiscali, a bolle di accompagnamento, polizze di carico, testamenti, sentenze, censimenti, liste varie, lettere private e così via).

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