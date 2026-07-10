L’ha detta durante la prima manifestazione della coalizione a Napoli, in cui peraltro ci sono stati anche altri problemi
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Fonte: il Post
È bastata una frase di Conte sulla Russia per far litigare il “campo largo”
10 Lug 2026 • 0 commenti
L’ha detta durante la prima manifestazione della coalizione a Napoli, in cui peraltro ci sono stati anche altri problemi
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