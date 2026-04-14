Dall’inizio della guerra sono state arrestate centinaia di persone che le hanno diffuse online: c’è una ragione di sicurezza, e una di propaganda
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Fonte: il Post
È difficile avere foto dei danni nei paesi del Golfo
14 Apr 2026 • 0 commenti
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