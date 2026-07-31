L’ha fatta il governo italiano dopo la crisi migratoria a Ceuta, più per opportunità politica che per ottenere effetti concreti
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Fonte: il Post
È difficile che la proposta di “sospendere Schengen” serva davvero
31 Lug 2026 • 0 commenti
L’ha fatta il governo italiano dopo la crisi migratoria a Ceuta, più per opportunità politica che per ottenere effetti concreti
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