Diverse serie ci stanno provando, ma rappresentare i ventenni di oggi e fare affezionare così trasversalmente una generazione forse è impossibile
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Fonte: il Post
È difficile fare la “Friends” della generazione Z
3 Set 2026 • 0 commenti
Diverse serie ci stanno provando, ma rappresentare i ventenni di oggi e fare affezionare così trasversalmente una generazione forse è impossibile
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