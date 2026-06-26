L’azienda pugliese produttrice di divani e i sindacati non si sono messi d’accordo sul trasferimento all’estero di una parte della produzione
Continua a leggere: È fallita la trattativa per risolvere la crisi della Natuzzi
Fonte: il Post
È fallita la trattativa per risolvere la crisi della Natuzzi
26 Giu 2026 • 0 commenti
L’azienda pugliese produttrice di divani e i sindacati non si sono messi d’accordo sul trasferimento all’estero di una parte della produzione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.