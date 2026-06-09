Avrebbero dovuto costruirlo Francia, Germania e Spagna, anche per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ma ci sono stati troppi disaccordi
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Fonte: il Post
È fallito il progetto per un nuovo aereo da guerra europeo
9 Giu 2026 • 0 commenti
Avrebbero dovuto costruirlo Francia, Germania e Spagna, anche per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ma ci sono stati troppi disaccordi
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