La pronuncerà la Corte d’Assise di Roma, dieci anni dopo da quando il ricercatore italiano fu sequestrato, torturato e ucciso in Egitto
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Fonte: il Post
È il giorno della sentenza di primo grado sull’omicidio di Giulio Regeni
28 Set 2026 • 0 commenti
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