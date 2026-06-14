Ci saranno combattimenti di arti marziali miste per festeggiare l’anniversario della bandiera, e l’80esimo compleanno di Trump
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Fonte: il Post
È il giorno di quella grossa arena costruita davanti alla Casa Bianca
14 Giu 2026 • 0 commenti
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