Continua a leggere: È indagato anche l’ex amministratore delegato di ITA Fabio Lazzerini per il caso di corruzione dei membri del Garante della privacy
Fonte: il Post
È indagato anche l’ex amministratore delegato di ITA Fabio Lazzerini per il caso di corruzione dei membri del Garante della privacy
9 Apr 2026 • 0 commenti
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