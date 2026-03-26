Continua a leggere: È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi, ex attaccante ricordato per i tanti gol e per il suo costoso trasferimento dal Bologna al Napoli
Fonte: il Post
È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi, ex attaccante ricordato per i tanti gol e per il suo costoso trasferimento dal Bologna al Napoli
26 Mar 2026 • 0 commenti
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