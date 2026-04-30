Continua a leggere: È morto a 79 anni lo scienziato e imprenditore statunitense J. Craig Venter, tra gli autori del primo sequenziamento del genoma umano
Fonte: il Post
È morto a 79 anni lo scienziato e imprenditore statunitense J. Craig Venter, tra gli autori del primo sequenziamento del genoma umano
30 Apr 2026 • 0 commenti
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