Continua a leggere: È morto a 87 anni lo stilista Bob Mackie, famoso per i suoi abiti scintillanti e per aver vestito la cantante Cher per anni
Fonte: il Post
È morto a 87 anni lo stilista Bob Mackie, famoso per i suoi abiti scintillanti e per aver vestito la cantante Cher per anni
14 Set 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: È morto a 87 anni lo stilista Bob Mackie, famoso per i suoi abiti scintillanti e per aver vestito la cantante Cher per anni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.