Continua a leggere: È morto a 97 anni il Patriarca Filarete, al centro del movimento che in Ucraina portò a una Chiesa ortodossa indipendente dalla Russia
Fonte: il Post
È morto a 97 anni il Patriarca Filarete, al centro del movimento che in Ucraina portò a una Chiesa ortodossa indipendente dalla Russia
22 Mar 2026 • 0 commenti
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