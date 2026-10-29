Continua a leggere: È morto Cuauhtémoc Cárdenas, fra gli artefici della transizione democratica del Messico e simbolo della sinistra nell’America Latina
Fonte: il Post
È morto Cuauhtémoc Cárdenas, fra gli artefici della transizione democratica del Messico e simbolo della sinistra nell’America Latina
29 Ott 2026 • 0 commenti
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