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È morto il cardinale Camillo Ruini

È morto il cardinale Camillo Ruini

21 Mag 2026 di hookii0 commenti

Per sedici anni fu il capo dell’assemblea dei vescovi italiani, la CEI, intervenendo spesso nel dibattito politico per opporsi ai governi di centrosinistra di Prodi
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Fonte: il Post


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