Per sedici anni fu il capo dell’assemblea dei vescovi italiani, la CEI, intervenendo spesso nel dibattito politico per opporsi ai governi di centrosinistra di Prodi
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Fonte: il Post
È morto il cardinale Camillo Ruini
21 Mag 2026 • 0 commenti
Per sedici anni fu il capo dell’assemblea dei vescovi italiani, la CEI, intervenendo spesso nel dibattito politico per opporsi ai governi di centrosinistra di Prodi
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