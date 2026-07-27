Continua a leggere: È morto il creatore della mostra Body Worlds, che esponeva corpi umani plastinati, e inventore della tecnica per conservarli
Fonte: il Post
È morto il creatore della mostra Body Worlds, che esponeva corpi umani plastinati, e inventore della tecnica per conservarli
27 Lug 2026 • 0 commenti
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