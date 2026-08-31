Continua a leggere: È morto il disegnatore Guido De Maria, ideatore del programma della Rai “SuperGulp!” e del personaggio dei fumetti Nick Carter
Fonte: il Post
È morto il disegnatore Guido De Maria, ideatore del programma della Rai “SuperGulp!” e del personaggio dei fumetti Nick Carter
31 Ago 2026 • 0 commenti
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