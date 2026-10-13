Negli ultimi 12 mesi ha ucciso più di 1.400 palestinesi e proseguito le demolizioni di ogni edificio vicino al confine
Continua a leggere: È passato un anno dal cessate il fuoco, e Israele bombarda ancora la Striscia
Fonte: il Post
È passato un anno dal cessate il fuoco, e Israele bombarda ancora la Striscia
13 Ott 2026 • 0 commenti
Negli ultimi 12 mesi ha ucciso più di 1.400 palestinesi e proseguito le demolizioni di ogni edificio vicino al confine
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.